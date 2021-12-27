Son dakika! Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Sabah saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza giren 148 borda numaralı 113 metre boyundaki "Orsk" isimli çıkarma gemisi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Donanmanın Karadeniz Filosuna ait gemiye, boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları botla refakat etti.