(MOSKOVA)- Rus Askeri, Dağlık Karabağ'da Gözlem Noktalarına Yerleşiyor
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(MOSKOVA)- Rus Askeri, Dağlık Karabağ'da Gözlem Noktalarına Yerleşiyor

13.11.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:28

- Rus askeri, Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarına yerleşiyor Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da gözlem noktaları kuran Rus Barış Güçleri'nin bölgede kontrolü sağladığını ve temas hattının tamamında ateşkese uyulduğunu açıkladı.

- Rus askeri, Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarına yerleşiyor

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da gözlem noktaları kuran Rus Barış Güçleri'nin bölgede kontrolü sağladığını ve temas hattının tamamında ateşkese uyulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov dün gece saatlerinde yaptığı basın açıklamasında, Rus Barış Gücü askerlerinin, Dağlık Karabağ'daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Açıklamaya göre; Rus askeri, dün itibariyle Karabağ'da belirlenen yerlere gözlem noktaları kurdu ve bölgede kontrolü sağladı. Konaşenkov yaptığı açıklamada, "Bugün, Rusya barış güçlerinin önde gelen birlikleri, Dağlık Karabağ topraklarında ateşkes ve çatışmaların sonlanması ile ilgili anlaşmalara uyulup uyulmadığını izleme görevini yerine getirmeye başladı. Temas hattının tamamında ateşkese uyuluyor. 15. Motorlu Piyade Tugayı'nın barış gücü taburu, tempolu bir yürüyüşle saat 17.00'de Hankendi kentine girdi" dedi.

Dağlık Karabağ'a 10 yeni gözlem noktası kuruldu

Konaşenkov, Rus Barış Gücü askerlerinin kurduğu gözlem noktalarıyla ilgili olarak, "Barış gücü tugayının öncü birlikleri; Goris, Sus, Geytala, Lısogorskiy geçidi, güneybatı Şuşa kenar mahalleleri güzergahında ilerledi ve 'Güney' (Yug) sorumluluk bölgesinde 4 gözlem noktasına konuşlandı. Barış gücü birlikleri Laçin koridorunda ve yolun Laçin-Lısogorskiy Sovhozu kısmında 6 geçici gözlem noktası kurarak kontrolü sağladı" diyerek, şu ana kadar 10 gözlem noktası kurulduğunu belirtti.

(MOSKOVA)- Rus Askeri, Dağlık Karabağ'da Gözlem Noktalarına Yerleşiyor
(MOSKOVA)- Rus Askeri, Dağlık Karabağ'da Gözlem Noktalarına Yerleşiyor
(MOSKOVA)- Rus Askeri, Dağlık Karabağ'da Gözlem Noktalarına Yerleşiyor
(MOSKOVA)- Rus Askeri, Dağlık Karabağ'da Gözlem Noktalarına Yerleşiyor
(MOSKOVA)- Rus Askeri, Dağlık Karabağ'da Gözlem Noktalarına Yerleşiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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