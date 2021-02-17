Son dakika! Ruhani, nükleer silahla ilgili açıklaması nedeniyle İstihbarat Bakanı Alevi'yi uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Ruhani, nükleer silahla ilgili açıklaması nedeniyle İstihbarat Bakanı Alevi'yi uyardı

17.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:34
Son dakika! Ruhani, nükleer silahla ilgili açıklaması nedeniyle İstihbarat Bakanı Alevi'yi uyardı

Son dakika haber... İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, ülkesinin nükleer silah elde edebileceği yönünde açıklama yapan İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'yi uyardığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, ülkesinin nükleer silah elde edebileceği yönünde açıklama yapan İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'yi uyardığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulunan İstihbarat Bakanı Alevi'nin nükleer silahla ilgili sözlerini eleştirdi.

İran rejimi ve hükümetin nükleer silahla ilgili tutumunun değişmediğini ve ülke lideri Ali Hamaney'in verdiği fetvanın da geçerli olduğunu dile getiren Vaizi, "Kitle imha silahları üretme peşinde değiliz ve bunu kullanmayı faydalı görmüyoruz. İran'ın bu konudaki tutumu değişmemiştir." dedi.

Vaizi, Ruhani'nin, İran'ın nükleer silah elde edebileceği yönünde açıklama yapan Alevi'yi uyardığını belirtti.

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, 8 Şubat'ta devlet televizyonunda yayınlanan bir programda, şu ifadaleri kullanmıştı:

"Nükleer faaliyetlerimiz barışçıldır ve Devrim Rehberi'nin (Hamaney) fetvası da nükleer silahın haram olduğunu ilan etmiştir. Her ne kadar normal şartlar altında İran'ın böyle bir niyet ve programı olmasa da İran'ı o yöne doğru iterlerse o zaman bu, İran'ın suçu değil onu bu yöne itenlerin suçu olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Emel Sayın Oğuzhan Koç Prens Harry
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Tbmm Şehit Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Ruhani, nükleer silahla ilgili açıklaması nedeniyle İstihbarat Bakanı Alevi'yi uyardı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 14:42:36. #1.14#
title