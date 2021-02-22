Son Dakika | Ruanda, yüz yüze eğitime yeniden başlama kararı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Ruanda, yüz yüze eğitime yeniden başlama kararı aldı

22.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:28
Son Dakika | Ruanda, yüz yüze eğitime yeniden başlama kararı aldı

Son dakika haberlerine göre Afrika ülkelerinden Ruanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının esnetilmesiyle eğitime yeniden başlama kararı aldı.

Afrika ülkelerinden Ruanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının esnetilmesiyle eğitime yeniden başlama kararı aldı.

Yerel basında çıkan habere göre, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, tüm okul ve üniversitelerin yarından itibaren yüz yüze eğitime yeniden başlayacağını belirtti.

Kagame, "Kabinenin kararıyla özel okullar ve devlet okulları ile üniversitelerin hepsi yarından itibaren eğitime yeniden başlayacak." dedi.

Günlük vakalardaki düşüş nedeniyle Ruanda hükümetinin diğer alanlardaki kısıtlamaları da azaltacağı kaydedildi.

Ülkede geçen sene mart ayında eğitime ara veren okullar, kasım ayında yeniden açılmıştı. Salgındaki ikinci dalga nedeniyle okullar aralık ayında yeniden kapatılmıştı.

Ülke genelinde 18 bin 53 kişide virüs tespit edilirken şimdiye kadar 249 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Prens Harry Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Cenk Tosun Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Ruanda, yüz yüze eğitime yeniden başlama kararı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 17:49:46. #1.16#
title