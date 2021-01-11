Son Dakika | Royal Hastanesi Bandırmaspor, Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile yollarını ayırdı
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Son Dakika | Royal Hastanesi Bandırmaspor, Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile yollarını ayırdı

11.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:06
Son Dakika | Royal Hastanesi Bandırmaspor, Mahamadou Ba ve Hüseyin Bak ile yollarını ayırdı

Son dakika haber... TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, iki futbolcusu ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, iki futbolcusu ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, transfer komitesinin görüşmeleri sonucunda, sezon başında transfer edilen Mahamadou Ba??????? ve Hüseyin Bak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, her iki oyuncuya bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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