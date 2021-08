Son Dakika: Ronaldo Manchester United'a transfer oldu mu? Ronaldo transferi resmen açıklandı! Ronaldo hangi takıma transfer oldu?

Ronaldo hangi takıma transfer oldu? sorusu son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Hangi takıma transfer olacağı merak edilen dünyaca ünlü yıldızın yeni kulübü resmen belli oldu. Peki, Ronaldo Manchester United'a transfer oldu mu? Ronaldo transferi resmen açıklandı! Ronaldo hangi takıma transfer oldu?

Ronaldo'nun dünyaca ünlü yıldızın adı daha önce PSG, Manchester City ve Real Madrid gibi birçok dünya devi kulüp ile anılmıştı. Messi ve Ramos'un transferinin ardından, Mbappe'nin Real Madrid'e gideceği yönündeki haberler sonrası Cristiano Ronaldo'nun PSG'ye transferi iddiaları güçlenmişti. Bu bağlamda son dönemde vatandaşlar en çok "Son Dakika: Ronaldo Manchester United'a transfer oldu mu? Ronaldo transferi resmen açıklandı! Ronaldo hangi takıma transfer oldu?" soruları araştırılmakta. Ronaldo'nun yeni takımını haberimizden öğrenebilirsiniz.

RONALDO MANCHESTER UNİTED'A TRANSFER OLDU MU?

Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu. Dünyaca ünlü Portekizli yıldız daha önce formasını giydiği "Kırmızı Şeytanlar" lakaplı Manchester United'a transfer oldu. Yıldız oyuncu hakkında resmen açıklama yapan İngiliz Kulübü taraftarlarına mutlu haberi duyurdu.

Manchester United açıklamasında;

"Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun transferi için kulübün Juventus ile kişisel şartlar, vize ve tıbbi anlaşmaya tabi olarak anlaşmaya vardığını memnuniyetle doğrulamaktan mutluluk duyuyor." açıklamasıyla bu transferi bitirdiğini duyurdu.

RONALDO MANCHESTER UNİTED'DAN NE KADAR ALACAK?



Juventus'tan 31 Milyon Euro, 306.438.355,28 Türk Lirası yıllık kazanan Ronaldo'nun Manchester United'dan ne kadar kazanacağı ile ilgili şu an için net bir bilgi yer almamakta.

CRİSTİANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985 yılında, Funchal, Madeira, Portekizde dünyaya gelmiştir. Ronaldo sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayan Portekizli milli futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester United'da forma giymektedir. Futbol tarihinin en golcü oyuncusudur.

İlk yılları

Cristiano Ronaldo 5 Şubat 1985'te Funchal, Madeira'da doğmuştur. Maria Dolores dos Santos Aveiro ve José Dinis Aveiro'nun son çocuklarıdır. İkinci ismi olan Ronaldo'yu babası Ronald Reagan hayranı olduğu için koydu. Hugo adında bir abisi, Elma ve Liliana Cátia adlarında iki ablası vardır. Arjantin doğumlu İspanyol model Georgina Rodriguez ile birliktedir. 2018 yılında nişanlanmışlardır.

KULÜP KARİYERİ

Profesyonel olmadan önce Andorinha, CD Nacional ve son olarak Sporting CP genç takımında oynayan Ronaldo, 17 yaş altı Portekiz millî takımında da dikkat çekmişti. Profesyonel kariyerine yine Sporting CP'da başlayan genç oyuncu, 2003 yılından 2009 yılına kadar Manchester United'da oynadı. 2008-2009 sezonun sonunda Real Madrid kulübüne transfer oldu.

Ronaldo'nun çocukluğunda tuttuğu takım Benfica'ydı. 8 yaşındayken, babasının malzemeci olarak çalıştığı amatör takım olan Andorinha kulübünde oynuyordu. Ronaldo 1995 yılında C.D. Nacional kulübüyle anlaştı ve bir unvan yarışmasında başarılı olduktan sonra 3 günlük denemeliğine Sporting Lizbon'a gitti. Sporting kulübü kendisini transfer ücretini açıklamadığı bir anlaşmayla renklerine kattı.

Sporting Lisbon

Ronaldo, Sporting'in genç oyuncularının eğitim gördüğü Alcochete futbol okuluna katıldı. 1 sezon içinde Sporting U-16, U-17, U-18, B-takımı ve A takımında oynayan ilk ve tek oyuncu oldu. İlk çıktığı maçta Moreirense takımına 2 gol attı. Ayrıca Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda oynuyordu.

Ronaldo 15 yaşındayken kendisine futbolu bıraktırmaya zorlayabilecek bir kalp çarpıntısı tanısı konuldu. Sporting kulübü çalışanları bu durumdan haberdar edildi ve annesi, Ronaldo'nun hastanede yatması için onayını verdi. Hastanedeyken, kalbindeki probleme neden olan bölge, bir lazer operasyonuyla yakıldı. Ameliyat sabahleyin başladı ve Ronaldo öğleden sonra taburcu edildi. Sadece birkaç gün sonra antrenmanlara devam etti.

16 yaşındayken o zamanki Liverpool teknik direktörü Gérard Houllier tarafından fark edildi, ama Liverpool, Ronaldo'nun henüz çok genç olduğunu ve yeteneklerini geliştirmesi gerektiğine karar verdi ve reddetti. 2003 yılının yazında Lizbon'da José Alvalade Stadyumu'nun açılış maçında, Sporting CP'un Manchester United'ı 3-1 mağlup ettiği maçta Manchester United teknik direktörü Alex Ferguson'un dikkatini çekti. Ronaldo'nun performansı Manchester United'li futbolcuları da etkiledi ve Alex Ferguson'a Ronaldo'yu transfer etmesi için istekte bulundular.

Manchester United

Tam üç kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Johan Cruyff 2 Nisan 2008'de yaptığı bir röportajında: "Ronaldo, Manchester United tarihindeki iki harika futbolcu George Best ve Denis Law'dan daha iyi bir futbolcudur." demiştir.

2003-05

Ronaldo, Manchester United'ın ilk Portekizli oyuncusu oldu. FA Premier lig 2002-2003 sezonundan sonra 12.24 milyon sterline transfer edildi. Daha önce George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham gibi futbolcuların giydiği 7 numaralı formadaki beklentilerin yaratabileceği baskıları istemediği için 28 numaralı formayı tercih etti (Sporting'te giydiği forma numarası 28'di.) dedi.

Ronaldo takımıyla ilk maçına Bolton Wanderers'ı 4-0 yendikleri maçta 60.dakikada dahil oldu. Manchester United'taki ilk golünü 1 Kasım 2003'te Portsmouth'u 3-0 yendikleri maçta frikikten attı. United'ın Premier Ligdeki 1000. golünü 29 Ekim 2005'te Middlesbrough'a 5-1 yenildikleri maçta attı. Tüm müsabakalarda 10 gol kaydetti ve taraftarların oylamasıyla Ronaldo, ilk ödülü olan FIFPro Special Young Player of the Year ödülünü kazandı.

2006-07

Ronaldo, 2006 yılının Kasım ve Aralık ayında art arda Barclays Ayın Futbolcusu şerefine erişti. Dennis Bergkamp ve Robbie Fowler'dan sonra Premier Lig tarihinde bu şerefe ulaşan 3. futbolcu oldu. Kariyerindeki 50. golünü Manchester City'ye attı. Yıl sonunda ""FIFPro Special Young Player of the Year"" ödülünü tekrar kazandı.

Mart 2007'de ortaya çıkan, Real Madrid'in Ronaldo için bugüne kadar görülmemiş 80 milyon euro'luk transfer teklifi dedikodularına rağmen, 13 Nisan'da kendisini Manchester United tarihinde en fazla ödenen futbolcu yapan haftalık 120.000 sterlinlik (toplam 31 milyon £) 5 senelik anlaşma yaptı.

Aralık 2006'da Middlesbrough'ya karşı oynanan maçta teknik direktör Gareth Southgate tarafından kendisini yere attığı iddiasıyla eleştirildi. 4 Şubat 2007'de, Tottenham Hotspur maçında kazandığı penaltıda Tottenham kanat oyuncusu Steed Malbranque tarafından küçük bir temasa olmasına rağmen kendisini yere attığı iddiasıyla tekrar suçlandı. Tüm tartışmalara rağmen Ronaldo çok sayıda kişisel ödül kazandı. İngiltere'de Yılın Futbolcusu Ödülü ve İngiltere'de Yılın Genç Futbolcusu Ödülü ödüllerini kazandı. Andy Gray ile birlikte bu şerefe erişen tek futbolcu oldu. Nisan ayında İngiltere'de Taraftarların Oyuncusu ödülünü de kazanarak üçlemiş oldu. Ayrıca Ronaldo 2006-2007 sezonunda Premier Lig Yılın Takımında yer alan 7 Manchester United futbolcusundan biriydi.

2007-08

Ronaldo için 2007-2008 sezonu Portsmouth'lu oyuncu Richard Hughes'e kafa attığı maçta kırmızı kart görmesiyle başladı. 3 maç ceza aldı. Ronaldo bu tecrübeden sonra "çok şey" öğrendiğini ve gelecekte oyuncuların kendisini kışkırtmasına izin vermeyeceğini söyledi. Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Sporting CP'a karşı deplasmanda attığı golle galibiyeti getirdi ve ayrıca evinde oynadığı maçta da uzatmalarda attığı golle Manchester United'ın grupta lider olmasını sağladı.

2007 Ballon d'Or'ı Kaká'nın ardından ikinci, FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünde Kaká ve Lionel Messi'nin ardından 3. oldu.

Ronaldo Manchester United forması altında ilk hattrickini 12 Ocak 2008'de Old Trafford'da Newcastle United'ı 6-0 yendikleri maçta yaptı. Böylece Manchester United Premier Lig'de liderliğe yükseldi. Reading'i 2-0 yendikleri maçta 23. golünü kaydetti, ki önceki sezon attığı gol sayısı da 23'tü. 20 Şubat'ta Lyon ile yaptıkları Şampiyonlar Ligi eleme maçında belirlenemeyen bir Lyon taraftarı sürekli olarak Ronaldo'ya ve takım arkadaşı Nani'ye yeşil lazer tuttu. 1 ay sonra Lyon bu olaydan dolayı 5000 isviçre frankı (£2,427) para cezasına çarptırıldı.

19 Mart 2008'de, Bolton'u 2-0 yendikleri maçta takımının iki golünü de attı ve ilk defa Manchester United'ın kaptanlığını yaptı. Attığı ikinci gol, Ronaldo'nun o sezon attığı 33. goldü. Böylece 1967-68 sezonunda attığı 32 golle George Best'e ait olan 40 senelik rekoru kırmış oldu. 29 Mart'ta Aston Villa'ya attığı golle beraber, İngiltere'de ve Avrupa kupalarında oynadığı toplam 37 maçta 35 gole ulaştı. Ronaldo'nun bu süper gol serisi, 2007-08 Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü ilk defa bir kanat oyuncusunun kazanmasını sağladı. Real Mallorca'lı Daniel Güiza'nın 8 puan önünde bu ödülü kazandı.

Ronaldo, 21 Mayıs'ta 2008 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde ayrıca ligdeki rakibi Chelsea'ye karşı maçın 26. dakikasında açılış golünü attı. Penaltı atışlarında kaçırdığı gol, Chelsea'ye Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanma fırsatı verdi ama John Terry'nin de penaltı kaçırmasıyla, Manchester United penaltıları 6-5 kazandı. Ronaldo UEFA Fans' Maçın Adamı seçildi, ve o sezon attığı toplam 42 golle, Denis Law'ın 1963-64 sezonunda eriştiği rekorunun sadece 4 gol gerisinde tamamladı.

2008-09

5 Haziran 2008'de Sky Sports, Ronaldo'nun Real Madrid tarafından kendisine daha önce yapılan sözde transfer teklifindeki miktar ile aynı miktarda para verilmesi durumunda bu takıma gidebileceğini söylediğini bildirdi. Manchester United 9 Haziran'da Real Madrid'i FIFA'ya şikâyet etti ama FIFA herhangi bir şey yapmaya gerek duymadı. Transfer spekülasyonları 6 Ağustos'a kadar sürdü ta ki Ronaldo'nun en az bir sene daha Manchester'da kalacağını söylemesine kadar spekülasyonlar devam etti.

Ronaldo 7 Temmuz'da Amsterdam'da ayak bileğinden ameliyat oldu. 17 Eylül'de Manchester United'ın 2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Villarreal ile 0-0 berabere kaldığı maçta Park Ji-Sung'ın yerine 60. dakikada oyuna dahil oldu. Sezondaki ilk golünü 24 Eylül'de Lig Kupası 3.tur maçında Middlesbrough'yu 3-1 yendikleri maçta attı.

15 Eylül 2008'de Stoke City'yi 5-0 yendikleri maçta Ronaldo Manchester United forması altında oynadığı tüm müsabakalardaki 100. ve 101. golünü attı. Attığı 2 gol de serbest vuruştandı. Ronaldo böylece Premier Lig'deki mücadele eden tüm takımlara gol atmış oldu. 2 Aralık 2008'de Ronaldo, George Best'in 1968'de kazandığı Ballon d'Or'dan sonra bu ödülü kazanan ilk Manchester United'lı futbolcu oldu. İkinci Lionel Messi'nin 165 puan önünde 446 puan topladı. Manchester United 19 Aralık'ta, 2008 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon oldu ve Ronaldo turnuvada attığı iki golle "Silver Ball" ödülünü kazandı. 12 Ocak 2009'da FIFA Dünya'da Yılın Oyuncusu Ödülü'nü kazanan ilk Premier Lig futbolcusu oldu. Ayrıca, Luis Figo'dan sonra bu ödülü kazanan ilk Portekizli futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Internazionale'yu 2-0 yenip çeyrek finale çıktıkları maçta 1 gol attı. 5 Nisan 2009'da Aston Villa'yı 3-2 yendikleri maçta takımının ilk 2 golünü attı. Ronaldo Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Porto'ya 36 metre mesafeden harika bir gol attı ve bu sayede Manchester United yarı finale yükseldi. Bu golü Alex Ferguson çok övdü ve maçtan sonra bu golün Ronaldo'nun attığı en güzel gol olduğunu söyledi. 5 Mayis 2009'da Emirates Stadyumu'nda Arsenal ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester United, Arsenal'in evinde 27 maçlık yenilmezlik serisine 3-1'lik skorla son verdi ve finale çıktı. Ronaldo bu maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı. Bu maçtaki ilk golünü 35 metre mesafeden serbest vuruştan attı. 2008-09 sezonunda Ronaldo tüm müsabakalarda toplam 53 kez forma giydi ve 26 gol kaydetti.

11 Haziran 2009'da Manchester United, Real Madrid tarafından yapılan 80 milyon sterlinlik (94 milyon euro) teklifi Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediğini tekrar belirtmesi üzerine kabul etti. Kulübün sahipleri olan Glazer ailesi bu transferi onayladı. Transferın tamamlanmasından sonra Ronaldo, kendisini futbolcu olarak yetiştirdiği için Alex Ferguson'a minnettar olduğunu belirtti ve "Kariyerimdeki en önemli ve en etkili faktörlerden biri" dedi.

2007-2008 sezonunda toplam 42 gol atarak George Best'in bir sezonda en çok gol atan kanat oyuncusu rekorunu kırmıştır. Ligde 31 gol atarak gol kralı olmuştur. Aynı sezon Premier League şampiyonluğunu yeniden yaşamıştır. FIFPro Dünya'da Yılın Oyuncusu Ödülü ve FIFA Dünya'da Yılın Oyuncusu Ödülü'ne layık görülmüştür. 2006-2007 yılında yaptığı gibi 2007-2008 sezonunda da İngiltere'de hem yılın futbolcusu hem de yılın genç futbolcusu seçilmiştir. 1977'de Andy Gray'den sonra bu ödüllerin ikisini de aynı sene içinde almayı başarmış olan ilk sporcudur. Manchester United'ın 40 yıl sonra Ballon d'Or ödülünü kazanan ilk futbolcusu olmuştur.

REAL MADRİD

2009-10

C. Ronaldo Real Madrid formasıyla

Cristiano Ronaldo 2009 yılında rekor bir ücret ile Real Madrid takımına transfer oldu. 94 milyon € bonservis bedeli transfer olan Ronaldo Zinedine Zidane'ın 75 milyon € olan transfer rekorunu da egale etmiştir. 26 Haziran tarihinde Real Madrid, Ronaldo'nun 1 Temmuz'dan itibaren takımda olacağını ve sözleşmesinin 6 yıllık olduğunu açıkladı. Real Madrid'in sitesinden yapılan açıklamada ayrıca; 6 Temmuz 2009 Pazartesi günü Cristiano Ronaldo'nun Santiago Bernabéu Stadyumu'nda taraftarın karşısına çıkarılacağı ve Portekizli oyuncunun yıllık 13 milyon Euro alacağı belirtildi. Santiago Bernabéu'da yapılan törenle, Ronaldo basın ve taraftarlara tanıtıldı ve yaptığı açıklamada en büyük hayalinin gerçekleştiğini ve bunun inanılmaz olduğunu söyledi. Törende kulüp tarihinde bir ilk yaşandı ve 80,000'den fazla taraftar stada akın etti. Böylece 1984 yılında Diego Maradona'nın Napoli'deki transfer töreni için stada gelen 75,000 rekor taraftar sayısı da kırılmış olmuş oldu. 9 numaralı forması, efsane Real Madrid'li eski futbolcu Alfredo di Stéfano tarafından verildi. Ronaldo, Real Madrid formasıyla ilk maçına 21 Temmuz'da Shamrock Rovers takımına karşı çıktı. İlk golünü Liga de Quito takımına bir hazırlık karşılaşmasında penaltıdan attı. La Liga'da oynadığı ilk maç RC Deportivo de La Coruña'ya karşıydı. Real Madrid'in 3-2 üstünlüğüyle biten bu karşılaşmada Ronaldo takımının 2. golünü penaltıdan kaydetti. 15 Eylül 2009'da Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. FC Zürich'i deplasmanda 5-2 yendikleri maçta serbest vuruşlardan 2 gol attı. 20 Eylül'de Santiago Bernabéu'da La Liga'nın yeni takımı Xerez CD'ye de 2 gol attı.

Sonraki hafta Villareal deplasmanında attığı golle yıldızlaşan Ronaldo, La Liga'da oynadığı 4 maçta toplam 5 gole ulaştı ve Real Madrid kulübü tarihinde çıktığı ilk 4 lig maçında da gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Ronaldo, Real Madrid'de gösterdiği yüksek performansını 30 Eylül 2009 tarihinde Şampiyonlar Ligi Grup aşamasında Bernabeu'da Marsilya'yı 3-0 mağlup ettikleri maçta 2 gol atarak devam ettirdi.

10 Ekim 2009'da Macaristan ile yaptıkları millî maçta ayak bileğinden sakatlandı. 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ronaldo, 3 Kasım 2009'daki Şampiyonlar Ligi'ndeki Milan maçında oynamayı hedeflediğini söyledi. Fakat sakatlığı iyileşmedi. Milan maçında oynayamayan Ronaldo, 29 Kasım'daki Barcelona maçına kadar hazır olmak istediğini söyledi.

2010-11

2010-11 sezonunun başında Raúl, Schalke 04'e gittiğinde Ronaldo 7 numaralı formayı aldı ve müthiş bir sezon geçirdi. Bu sezonda 54 resmi maça çıkan C. Ronaldo 53 gol atmayı başardı ve Real Madrid tarihindeki bir sezonda en fazla gol atma rekorunu kırdı. Önceki rekor 49 golle efsanevi futbolcu Ferenc Puskás'a aitti. Ligde ise 34 maçta 40 gol atarak, 82 yıllık lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu olmayı başardı. Bu şekilde daha önce 38 golle Real Madrid'li Hugo Sánchez (1989-90) ve Athletic Bilbao'lu Telmo Zarra'ya (1950-51) ait olan La Liga'da bir sezonda en fazla gol atma rekorunu da kırmış oldu.

Attığı 40 gol ile La Liga gol kralı oldu ve 2007-08 sezonunda bir kanat oyuncusu olarak ilk defa kazandığı Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü tekrar kazanmayı başardı.

2011-12

2011-12 sezonunun başında La Liga'da Real Madrid'in Real Zaragoza deplasmanda 6-0 mağlup ettiği maçta, Ronaldo sezona hat trick yaparak başladı. Mesut Özil'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçta millî futbolcular Nuri Şahin ve Hamit Altıntop sakatlıkları nedeniyle ilk maçta kadroda yer almadı.

Attığı 46 gol ile La Liga gol kralığında ikinci oldu ve La Liga'da 38 maçta 46 gol 13 asist yapan C. Ronaldo toplamda ise 55 maçta 60 gol atmış bu maçlarda 17 asist yapmayı başarmıştır.

2012-13

2012-2013 sezonunda La Liga'da iki hafta boş geçen Ronaldo, 3. haftada Granada'ya 2 gol atmayı başarmıştır. Bu sezonda Real Madrid formasıyla çıktığı 55 maçta 55 gol ve 14 asistlik performans sergilemiştir. 13 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür.

2013-14

2013-14 sezonunda 2013 yılında attığı 69 gol ile FIFA Ballon d'Or ödülünü kazandı. 2013 yılında 59 maçta attığı 69 golün 18'ini sol ayak, 37'sini sağ ayakla, 14'ü de kafayla kaydetti. 59 maçta 8 kez hat-trick yaptı ve 69 golün 6 tanesini free kick'den attı ayrıca bu maçlarda 17 de asist yaptı. 59 Maçta 69 gol atarak maç başına 1,17 gol istatistiği yakaladı.

2014-15

1 Kasım 2014 tarihinde kariyerindeki 700. maçına çıktı. 395 birinci lig maçı, 55 Kupa, 12 Lig Kupası, 7 Süper Kupa, 112 Avrupa Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa ve 116 millî takım maçı olmak üzere toplamda 700. maçına çıkan C.Ronaldo bu maçlarda 448 gol atıp 108'de asist yapmıştır.

2015-16

2015-16 sezonunda C.Ronaldo La Liga'da 36 maça çıkmış, 35 gol atıp 11 de asist yapmıştır. UEFA Şampiyonlar Liginde de 12 kez boy gösteren C.Ronaldo bu karşılaşmalarda 16 gol atıp 4 de asist yapmıştır ve üst üste 4. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gol kralı olmuştur. Toplam 48 maçta 51 gol 15 asistle oynayarak başarılı bir sezon geçirmiştir.

2016-17

2016-17 sezonunda La Liga'da 29 maçta 25 gol atıp 6 asist yaparak Real Madrid'in 2016-17 La Liga şampiyon olmasına katkı yağmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta 12 gol ve 6 asistle katkı yapıp takımın üst üstte 2. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kazanmasında pay sahibi olmuştur. Aynı zamanda üst üstte 5. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gol kralı olmuştur.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2 maçta 4 gol atarak hem gol kralı olmuş hem de takımın 2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupasını kazanmasına büyük katkı yapmıştır. 2 maçta Copa del Rey de oynayan C.Ronaldo bu maçta 1 gol atmış ve böylece 2016-17 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 46 maçta görev almış 42 gol atmış, 12 de yapmıştır.

2017-18

C. Ronaldo'nun Real Madrid son sezonu olan 2017-18 sezonunda tüm kulvarlarda 44 maçta forma giymiş 44 gol atmış 8 de asist yapmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. kez üst üste alan Real Madrid'de 13 maçta forma giymiş 15 gol atıp 3 asist yapmıştır. Takımın 2017 FIFA Kulüpler Dünya Kupasını 2. kez üst üste kazanmasında 2 maçta attığı 2 gol ile katkı sağlamıştır.

JUVENTUS

2018-19

10 Temmuz 2018 tarihinde resmi olarak Real Madrid'ten Juventus'a 100 milyon € bonservis bedeliyle transfer olmuştur.

Ayrılışı

27 Ağustos 2021'de Juventus teknik direktörü Allegri, Ronaldo'nun kendisine "artık bu takım için oynamak istemediğini ve derhâl kulüpten ayrılmak istediğini" söylediğini belirtti.

MANCHESTER UNİTED

27 Ağustos 2021'de Manchester United'a transfer oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Ronaldo, 2008 yılından beri Portekiz millî takımının kaptanıdır.

Ronaldo Portekiz millî takımında ilk defa Ağustos 2003'te Kazakistan'ı 1-0 yendikleri maçta oynadı. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası için kadroya çağrıldı. Yunanistan'a 2-1 yenildikleri maçta ve Hollanda'yı yarı finalde 2-1 yendikleri maçta birer gol attı. Turnuvada 2 gol atmasına rağmen turnuva ilk onbirine seçildi. Aynı yıl ayrıca 2004 Yaz Olimpiyatları Futbol Turnuvası'nda da sahne alan yıldız futbolcu başarısıyla herkesin begenisini kazandı.

2006 FIFA Dünya Kupası

Ronaldo, Avrupa kıtasındaki Dünya Kupası grup elemelerinde 7 golle en çok gol atan 2. futbolcuydu. Dünya Kupası'ndaki ilk ve tek golünü penaltıdan İran'a attı.

1 Temmuz 2006'da çeyrek finalde İngiltere ile karşılaştıkları maçta, Ronaldo'nun Manchester United'tan takım arkadaşı Wayne Rooney, Portekizli defans oyuncusu Ricardo Carvalho'nun üzerine bastığı için oyundan atıldı. Rooney'nin oyundan atılışından sonra yedek kulübesine göz kırpmasından ötürü İngiliz medyasında Ronaldo'nun kızgın tavırları nedeniye hakem Horacio Elizondo'nun kararını etkilediği spekülasyonları yer aldı. Ronaldo maçtan sonra Rooney'nin arkadaşı olduğunu ve onun oyundan atılmasını istemediğini söyledi. 4 Temmuz'da, hakem Elizondo Rooney'nin oyun kurallarını çiğnediği için atıldığını ve Ronaldo ile Rooney arasında geçen arbedeyle bir alakasının olmadığını söyledi ve konuya açıklık getirdi.

İngiliz medyasının öfkeli tepkisi Ronaldo'yu Manchester United'tan ayırmanın eşiğine getirdi ve Ronaldo İspanyol günlük spor gazetesi Marca'ya verdiği röportajda açıkça Real Madrid'e gitmek istediğini söyledi. Bu spekülasyona karşılık Alex Ferguson, Portekizli asistanı Carlos Queiroz'u Ronaldo'nun fikrini değiştirmesini sağlamak için yanına yolladı. Ronaldo takımında kaldı ve Nisan 2007'de sözleşmesini 5 sene uzattı.

C. Ronaldo 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz formasıyla.

Ronaldo, Portekiz'in Fransa'ya mağlup olduğu yarı final karşılaşmasında ıslıklandı ve turnuvanın En İyi Genç Oyuncu ödülünü İngiliz taraftarlardan gelen olumsuz e-posta kampanyası nedeniyle kazanamadı. Bu oyların sadece adaylık sürecini etkilemesine rağmen, FIFA'nın Teknik Çalışma Ekibi Ronaldo'nun davranışlarını kararda bir etken olarak gösterdi ve ödülü Almanya'dan Lukas Podolski'ye verdi.

Portekiz kaptanı

6 Şubat 2007'de yani 22. yaş gününden 1 gün sonra Brezilya ile karşılaştıkları hazırlık maçında ilk defa millî takım kaptanlığı yaptı. Bu değişiklik 2 gün önce vefat eden Portekiz Futbol Federasyonu başkanı Carlos Silva'nın şerefineydi. O zamanki Portekiz teknik direktörü Luiz Felipe Scolari'nin açıklaması şöyleydi: "Carlos Silva, Ronaldo'yu kaptan yapmamı rica etti. Kaptan olması için çok genç, ama Silva rica etti ve o artık aramızda değil.

Ronaldo 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri'nde 8 gol attı, ama Portekiz çeyrek finalde Almanya'ya elendiği için turnuvayı 1 golle tamamlayabildi. Portekiz millî takımının başına Carlos Queiroz'un gelişiyle birlikte Ronaldo takım kaptanı oldu.

10 Ekim 2009'da 2010 FIFA Dünya Kupası elemeleri'nde Macaristan'ı 3-0 yendikleri maçta Ronaldo ilk golün asistini yaptı.

Kişisel yaşamı

Ronaldo 2007'de Moments adını verdiği otobiyografisini yazdı. 15 Aralık 2007'de yayınlandı. Bunun yanı sıra aynı sene içerisinde Manchester United kulübündeki yükselişinden, ayrıca arkadaşlarından ve ailesinden bahsedildiği The Boy Who Had A Dream adındaki DVD'si ve 27 Ekim 2008'de hayatını ve kariyerini anlatan, ayrıca Manchester United'da 7 numaralı formayı giyen ünlü futbolcularla kendisinin karşılaştırıldığı The Story adlı DVD'si piyasaya sürüldü.

Pepe Jeans, Fuji Xerox, Extra Joss, Coca Cola, Suzuki, Castrol ve Türk Telekom gibi çeşitli markaların reklamlarında oynamıştır. Fifa Street 2 ve Pro Evolution Soccer 2008, Pro Evolution Soccer 2012 gibi bilgisayar oyunlarında kapak oyuncusu olmuştur. Nike şirketiyle sponsorluğa sahiptir. Nike şirketinin yarattığı Joga Bonito takımının oyuncuları arasında bulunmaktadır.

Ronaldo, kızkardeşiyle beraber "CR7" adı altında bir butik mağazası açtı (adının ilk iki harfini ve forma numarasını içeriyor) Şu anda 2 tane CR7 mağazası vardır. Bunlardan biri Lizbon, diğeri ise Madeira şehrindedir.

Forbes'e göre Cristiano Ronaldo 2008 yılında dünyanın en çok kazanan 5. futbolcusudur. 21 milyon $ net gelirinin 12 milyon dolarını Manchester United'dan, 9 milyon dolarını ise Nike ve Coca Cola gibi markalarla yaptığı sponsorluklarla elde etmiştir.

8 Ocak 2009'da Ronaldo, Manchester Havalimanı yakınlarındaki bir tünelde Ferrari 599 GT marka otomobiliyle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Birkaç saat sonra antrenmanlara katıldı.

Ronaldo, 2007'de meme kanseri olan annesinin tedavi edildiği hastaneye 2009 yılının mart ayında 100.000 sterlin bağış yaptı. Annesinin hayatını kurtaran doktorlara ve hemşirelere çok minnettar olduğunu söyledi.

Ekim 2009'da Giorgio Armani, Ronaldo'nun Emporio Armani erkek iç çamaşırı ve jeans modelliğini David Beckham'dan alacağını duyurdu. Sonrasında Ronaldo, reklamlarda 2010 yılının ilkbaharından itibaren oynamıştır.

Hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ve 4 çocuğu ile birlikte Torino'da yaşamaktadırlar.

13 Ekim 2020'de Ronaldo'nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Herhangi bir belirti göstermeyen oyuncu, 14 Ekim 2020'de UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 3. Grup'ta İsveç ile oynanacak maçın kadrosundan çıkartıldı. Ambulans uçakla Torino'ya dönen Ronaldo hakkında COVID-19 protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İkinci ve üçüncü testi de pozitif çıkan Ronaldo, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "PCR testi saçmalık." yorumunda bulundu. Testleri pozitif çıktığı için Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Allianz Stadyumu'nda oynanan maçta forma giyemedi. 30 Ekim'de yapılan testi negatif çıktı.