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Son dakika... Romanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Romanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberine göre Romanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

Romanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı. Gemiye, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı gemisi eşlik etti.

Romanya Donanması'na ait, F222 borda numaralı savaş gemisi saat 17.00 sıralarında ise İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Saat 17.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen gemiye, boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı gemisi eşlik etti. Romanya savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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