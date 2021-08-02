Son Dakika | Romanya'nın Tahran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Romanya'nın Tahran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son Dakika | Romanya'nın Tahran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Romanya'nın Tahran Büyükelçisi Doamna Mirela Grecu'nun, Bükreş yönetiminin, İsrailli şirkete ait geminin Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramasıyla ilgili Tahran'ı suçlaması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Romanya'nın Tahran Büyükelçisi Doamna Mirela Grecu'nun, Bükreş yönetiminin, İsrailli şirkete ait geminin Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramasıyla ilgili Tahran'ı suçlaması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Romanya'nın Tahran Büyükelçisi'ne gemi saldırısıyla ilgili suçlamalar sebebiyle İran'ın tepkisinin iletildiği belirtildi.

Büyükelçi'ye Romanya'nın İran'a yönelik suçlamalarının yasal dayanaktan yoksun ve kabul edilemez olduğu belirtilerek İran'ın güçlü tepkisinin iletildiği aktarıldı.

Romanya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada İsrailli şirkete ait geminin 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğraması ve bir İngiliz ile Rumen mürettebatın hayatını kaybetmesinden İran'ı sorumlu tutmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Meral Akşener Haydar Aliyev Mehmet Özhaseki
Magazin Alişan Düm Tek Tek Çağatay Akman Diana Spencer
Spor Ali Koç Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Romanya'nın Tahran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 21:46:46. #1.16#

title