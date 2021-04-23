Son dakika... Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu, Türk ve Polonyalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Türk ve Rumen mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerde, "Rusya'nın askeri birliklerini geri çekme kararı, bir daha bu gerginliğin olmaması için analiz yapmamızı kesinlikle engellemiyor.

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Türk ve Rumen mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerde, "Rusya'nın askeri birliklerini geri çekme kararı, bir daha bu gerginliğin olmaması için analiz yapmamızı kesinlikle engellemiyor." dedi.

Aurescu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bu üçlü zirvede çok aktif ve uyum içinde çalıştıklarını belirten Aurescu, dün ve bugün yapılan görüşmelerin çok verimli olduğunu söyledi.

Aurescu, Karadeniz'in güvenliği konusuna işaret ederek Karadeniz'de gelişen kaygı verici olaylara bakıldığında, bu üçlü zirvenin bundan daha uygun bir zamana denk gelemeyeceğini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri birliklerini göndermesi konusunu detaylı olarak görüştüklerini aktaran Aurescu, Karadeniz'de tansiyon düşürücü önlemler ve Ukrayna'yı somut olarak nasıl destekleyebilecekleri konusu üzerinde konuştuklarını ifade etti.

Aurescu, "Rusya'nın askeri birliklerini geri çekme kararı bir daha bu gerginliğin olmaması için analiz yapmamızı kesinlikle engellemiyor." diyerek gelecek dönemlerde Karadeniz'de böyle bir gerginlik olmaması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

"Güvence vereceğiz"

Bugünkü görüşmeler sırasında NATO'nun 14 Haziran'daki zirvesiyle ilgili de konuştuklarını dile getiren Aurescu, "Bu zirve, birlik ve beraberliğimiz teyit etmek için çok önemli." dedi.

Aurescu, bu sene ilk kez Romanya'nın inisiyatifi ile Gürcistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını da davet ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Gürcistan ve Ukrayna'daki meslektaşlarımıza, ülkelerimizin kendilerine destek ve yardım sağlama taahhüdünün azalmadığı konusunda güvence vereceğiz. Gürcistan ve Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ve her iki devletin de Avrupa-Atlantik özlemlerine desteğimizi yeniden teyit ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı