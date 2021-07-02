Son dakika! Romanya'daki rafineri patlamasında bilanço netleşiyor: 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika! Romanya'daki rafineri patlamasında bilanço netleşiyor: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika! Romanya'daki rafineri patlamasında bilanço netleşiyor: 1 ölü, 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Petromidia petrol rafinesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Petromidia petrol rafinesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Romanya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Petromidia petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından ilk can kaybı kayda geçti. Uluslararası petrol şirketi KMG International Group'un bir parçası ve Petromidia rafinerisinin işletmecisi Rompetrol Rafinare'den olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kaydedilerek, "5 meslektaşımız Köstence Hastanesi'nde tedavi altında. Bir kişi de ne yazık ki hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Rompetrol Rafinare, patlamanın mazot arıtma tesisinin içinde meydana geldiğini ve tesisteki çalışmaların güvenli bir şekilde durdurulduğunu belirtti. Yangının "izole ve stabilize" edildiği kaydedildi.

Romanya Acil Durumlar Dairesi Başkanı Raid Arafat ise yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları yürüttüğü rafineride daha fazla patlamaların yaşanma tehlikesinin önemli ölçüde azaldığının altını çizdi. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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