Son Dakika | Romanya Büyükelçisi Tınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Son Dakika | Romanya Büyükelçisi Tınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

11.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:07
Son Dakika | Romanya Büyükelçisi Tınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Tınca, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Tınca'nın, beraberindeki eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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