Son dakika! Roma Kulübü, Cengiz Ünder transferinin mali detaylarını açıkladı
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Son dakika! Roma Kulübü, Cengiz Ünder transferinin mali detaylarını açıkladı

Son dakika! Roma Kulübü, Cengiz Ünder transferinin mali detaylarını açıkladı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Roma, Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferine ilişkin mali detayları paylaştı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Roma, Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferine ilişkin mali detayları paylaştı.

Sarı-kırmızılı İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Cengiz Ünder'in Fransız takımına 30 Haziran 2022'ye kadar kiralandığı ve milli oyuncunun kiralama bedelinin ek faktörlerle en fazla 500 bin avroyu bulacağı belirtildi.

Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla Olympique Marsilya'ya kiralandığının aktarıldığı açıklamada, satın alma bedelinin de 8,4 milyon avro olduğu kaydedildi.

Ayrıca Fransız takımının Cengiz Ünder için satın alma opsiyonunu kullanarak transferi kalıcı hale getirmesi durumunda, Roma Kulübünün, milli oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 20'lik satış payı alacağı ifade edildi.

Roma Kulübü, Cengiz Ünder'e yeni takımında başarılar diledi.

Cengiz Ünder, 2017 yaz aylarında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuş, sarı-kırmızılı formayla 88 maçta 17 gol atmıştı.

Milli futbolcu, 2020-2021 sezonunu ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak geçirmişti.

Olympique Marsilya, gün içinde yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda İtalyan temsilcisi Roma ile anlaşma sağlandığını ve milli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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