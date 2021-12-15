Son dakika haberleri | Roma'da jandarma okulunda büyük yangınAlevlerden camdan atlayarak kaçtı

- Roma'da jandarma okulunda büyük yangın

Alevlerden camdan atlayarak kaçtı

ROMA - İtalya'nın başkenti Roma'daki bir jandarma okulunda çıkan yangında alevlerden kaçan 1 kişi pencereden atladı.

İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan Tor di Quinto bölgesindeki bir jandarma okulunda yangın çıktı. Olay yerinde polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, binanın büyük bir bölümü alevlere teslim oldu. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, yangından kaçan 1 kişinin birinci kattaki pencereden atladığı görüldü. İtfaiye ekibinin alevleri söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.