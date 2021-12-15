Son dakika haberleri | Roma'da jandarma okulunda büyük yangınAlevlerden camdan atlayarak kaçtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Roma'da jandarma okulunda büyük yangınAlevlerden camdan atlayarak kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre - Roma'da jandarma okulunda büyük yangın Alevlerden camdan atlayarak kaçtı İtalya'nın başkenti Roma'daki bir jandarma okulunda çıkan yangında alevlerden kaçan 1 kişi pencereden atladı.

- Roma'da jandarma okulunda büyük yangın

Alevlerden camdan atlayarak kaçtı

ROMA - İtalya'nın başkenti Roma'daki bir jandarma okulunda çıkan yangında alevlerden kaçan 1 kişi pencereden atladı.

İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan Tor di Quinto bölgesindeki bir jandarma okulunda yangın çıktı. Olay yerinde polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, binanın büyük bir bölümü alevlere teslim oldu. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, yangından kaçan 1 kişinin birinci kattaki pencereden atladığı görüldü. İtfaiye ekibinin alevleri söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.

Son dakika haberleri | Roma'da jandarma okulunda büyük yangınAlevlerden camdan atlayarak kaçtı

Son dakika haberleri | Roma'da jandarma okulunda büyük yangınAlevlerden camdan atlayarak kaçtı

İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

 FATİH'TE CAN PAZARI

FATİH'TE CAN PAZARI

 Son dakika haber: Başkent'te özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 17 hasta tahliye edildi

Son dakika haber: Başkent'te özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 17 hasta tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title