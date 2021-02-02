Son dakika: Rögardaki donmak üzere bulunan 5 yavru köpek kurtarıldı
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Son dakika: Rögardaki donmak üzere bulunan 5 yavru köpek kurtarıldı

02.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:57
Son dakika: Rögardaki donmak üzere bulunan 5 yavru köpek kurtarıldı

Gelen son dakika haberine göre BURDUR'da rögara düşen 5 yavru köpek, donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, korumaya alındı.

BURDUR'da rögara düşen 5 yavru köpek, donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, korumaya alındı.

Burdur Şeker Fabrikası'nın bahçesindeki rögardan önceki gün köpek sesi geldiğini duyanlar itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, rögarda 5 yavru köpek olduğunu gördü. Ekipler, özel aparatla hayvanları rögardan çıkardı. Donmak üzere olan yavru köpekler, Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.Yavru köpeklerin barınakta tedavileri yapıldıktan sonra özel bölmede korumaya alındığı öğrenildi.


Son dakika: Rögardaki donmak üzere bulunan 5 yavru köpek kurtarıldı
Son dakika: Rögardaki donmak üzere bulunan 5 yavru köpek kurtarıldı
Son dakika: Rögardaki donmak üzere bulunan 5 yavru köpek kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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