Son dakika: RÖGARA DÜŞEN TİLKİ YAVRULARINI İTFAİYE KURTARDI
Bir son dakika haberine göre Burdur'da rögara düşen 4 tilki yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Burdur'da rögara düşen 4 tilki yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Burdur merkez Şeker İşçi Evleri Mahallesi'nde 1,5 metrelik rögara düşen 4 tilki yavrusu olduğunu gören vatandaşlar Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Rögara giren itfaiye görevlileri tilki yavrularını dışarı çıkardı.
Ekipler yaptıkları kontrolde sağlık durumu iyi olan yavru tilkileri doğaya bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı