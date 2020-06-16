Son Dakika: Rizeli maskesiz sokağa çıkma yasağına uyuyor
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Son Dakika: Rizeli maskesiz sokağa çıkma yasağına uyuyor

Son dakika haberi: - Rizeli maskesiz sokağa çıkma yasağına uyuyor 1 aydır maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı Rize'de bugüne kadar sadece 135 kişiye idari para cezası uygulandı Rize'de maskesiz sokağa çıkma yasağı 1 aydır kesintisiz olarak uygulanıyor.

16.06.2020 23:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:58

- Rizeli maskesiz sokağa çıkma yasağına uyuyor

1 aydır maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı Rize'de bugüne kadar sadece 135 kişiye idari para cezası uygulandı

RİZE - Rize'de maskesiz sokağa çıkma yasağı 1 aydır kesintisiz olarak uygulanıyor.

Rize İl Pandemi Kurulu'nun kararıyla Rize'de sokağa çıkma yasağı Vali Kemal Çeber tarafından 14 Mayıs tarihinde duyurulmuştu. Yasağın getirilmesiyle birlikte Rize'de 14 Mayıs tarihinden bugüne, yani tam 1 aydır maskesiz sokağa çıkmak yasaktı. Rizeliler ise kararı sevdi ve uygulamaya başladı. Rize'de vatandaş yoğunluğunun olduğu ATM'ler, sokaklar, kafeler ve lokantalar başta olmak üzere vatandaşlar maske kuralını severek uygularken, kuralı uygulamayan vatandaşlar ise polis veya bekçilerin yanı sıra kurala uyan ve özen gösteren vatandaşlar tarafından uyarılıyor. Polis ekipleri bir ayda maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayan 135 kişiye idari para cezası uyguladı.

Herkesin kendi sağlığı için maske takma kuralına uyması gerektiğinin altını çizen Hamdi Hut isimli vatandaş "Yasağa uymayan arkadaşlarımız da oluyor. Onları uyarıyoruz ama genel itibariyle herkes maske takıyor kurallara uyuyor. Sonuçta bu bizim sağlığımız için alınmış bir karar" dedi.

Son Dakika: Rizeli maskesiz sokağa çıkma yasağına uyuyor

Kaynak: İHA

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