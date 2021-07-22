Son dakika: RİZE YİNE SELE TESLİM; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI-1
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Son dakika: RİZE YİNE SELE TESLİM; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: RİZE'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı, yollar kapandı.

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı, yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Rize, 8 gün aradan sonra yeniden sele teslim oldu. Fındıklı ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Sağanağın sürdüğü kentte bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.

Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

Son dakika: RİZE YİNE SELE TESLİM; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI-1
Son dakika: RİZE YİNE SELE TESLİM; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI-1
Son dakika: RİZE YİNE SELE TESLİM; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI-1
Son dakika: RİZE YİNE SELE TESLİM; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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