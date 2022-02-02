Son dakika! Rize Şehir Hastanesi için deniz dolduruluyor

RİZE (DHA) - RİZE'de, 350 bin metrekare alanda yaklaşık 8 milyon ton taş kullanılıp, deniz doldurularak yapılacak Şehir Hastanesi için çalışmalara başlandı. Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında inşa edilecek, 850 yatak kapasiteli, tüm odaları deniz manzaralı Şehir Hastanesi'nin dolgu zemini için Pazar ilçesindeki ocaktan alınan taşlar, kamyonlarla taşınarak denize dökülüyor. 1 yılda tamamlanması planlanan dolgunun ardından hastane inşaatına geçilecek.

Kentte, havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra Şehir Hastanesi de arazi sorunu nedeniyle deniz dolgusu üzerine inşa edilecek. Projesi hazırlanan hastaneye gerekli 350 bin metrekare alan için deniz dolgu çalışmalarına başlandı. Kentte Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandında yapılacak hastane için yer teslimi gerçekleştirilen firma, dolgu çalışmalarını başlattı. Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonu bulacak nakliye ile alınacak yaklaşık 8 milyon ton taş, denize dökülerek, 350 bin metrekare alan kazanılacak. 1 yılda tamamlanması planlanan dolgunun ardından 850 yatak kapasiteli hastane inşaatına geçilecek.

Hamidiye Mahallesi sakinlerinden Hızır İpek de "Hastanenin yapılacağını duyunca çok mutlu olduk. Rize için büyük bir hizmet. Başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyorduk. Dolgu çalışmaları da başlamış. İnşallah en kısa zamanda biter ve Rize'mize kazandırılır. Heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.