Son dakika! RİZE Koronavirüsü yenen Tuğba hemşireye meslektaşlarından pankartlı sürpriz Son dakika güncel haberine göre Koronavirüsü yenen Tuğba hemşireye meslektaşlarından pankartlı sürprizRİZE'de koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan hemşire Tuğba Kılıç, taburcu oldu.

Koronavirüsü yenen Tuğba hemşireye meslektaşlarından pankartlı sürpriz

RİZE'de koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan hemşire Tuğba Kılıç, taburcu oldu. Evde izolasyona çekilen Kılıç'a meslektaşları sürpriz yaparak, Kılıç'ın evinin bulunduğu mahalleye gitti ve 'Seni çok özledik gel artık' yazılı pankart açtı.

Rize'de özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Tuğba Kılıç, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkınca tedaviye alındı. Rize Devlet Hastanesi'nde 15 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Tuğba hemşire, taburcu oldu ve evde izolasyona çekildi. Uzun süredir Kılıç ile görüşemeyen iş arkadaşları, 'Seni çok özledik gel artık' yazılı pankart ile Tuğba hemşirenin evinin bulunduğu mahalleye giderek kendisine sürpriz yaptı. Balkona çıkan ve arkadaşlarını görünce şaşıran Tuğba hemşire ise meslektaşlarına teşekkür etti.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MİNNETTARIZ'

Tuğba hemşire ile aynı hastanede görev yapan Olçay Taşkıran, tüm dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, Salgın döneminde sağlık çalışanları fedakarca çalışıyor ve bu sıkıntı süreçte bir arkadaşımıza ne yazık ki koronavirüs bulaştı. Tuğba hemşire, 15 gün süren tedavinin ardından Allah'a şükür, bu virüs belasını yendi ve yeniden sağlığına kavuştu. Bizler de arkadaşları olarak kendisine moral vermek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirmek istedik. Başta arkadaşımız olmak üzere bu süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız dedi.

Kaynak: DHA