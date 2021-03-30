Son dakika! Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika! Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Son dakika! Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Rize'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

Rize'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kendirli beldesinde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 10 fişek, 8 gram toz kubar esrar maddesi, 13 uyarıcı psikotrop hap, metamfetamin içiminde kullanılan cam aparat ile uyuşturucu kullanımı ve içiminde kullanılan plastik kutu malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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