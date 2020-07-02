Son dakika... Rize'de uyuşturucu operasyonu Son dakika güncel haberine göre Rize'de, 409 kök kenevir bitkisi, bir ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve 7,825 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Rize'de, 409 kök kenevir bitkisi, bir ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve 7,825 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıhemşin ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon yaptı. İki adrese düzenlenen operasyonda, 409 kök kenevir bitkisi, bir ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve 7,825 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan A.K. ve A.B'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Kaynak: AA