Son dakika! Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika! Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika! Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Ambarlık köyünde İ.K. isimli şahsa ait evin bahçesinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak narkotik gezi planı kapsamında düzenlenen devriyeler ve yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kenevir yetiştirildiği belirlenerek şahsın evine operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde düzenlenen operasyonlarda boyları 50 santimetre ile 2 buçuk metre arasında değişen 70 kök kenevir ve evin ambar bölümünde 2 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. İ.K. kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından gözaltına alındı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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