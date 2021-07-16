RİZE'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR; KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR
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RİZE'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR; KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

RİZE'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR; KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muradiye Beldesi'nde sel ve heyelandan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muradiye Beldesi'nde sel ve heyelandan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Rize'de sel ve heyelan yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmalarının cumartesi günü tamamlanacağını açıklayan Bakan Kurum, şunları dedi:

'236 binada tespitler yapıldı. 24 acil ve ağır hasarlı bina tespit edildi. Tespitler çerçevesinde TOKİ Başkanlığımız hızlı bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Köylerde yapacağımız altında hayvanlarımızın bakılacağı şeklinde ahır veya deposu, üstünde konutları olmak suretiyle yöresel mimariye uygun köy konutlarını merkezde zemin, artı 3, 4 katı geçmeyecek şekilde yöresel mimariye uygun konutlar yapıyoruz. Bir taraftan da bunun dışında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ortak yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde taşkın riski altındaki binaların tespitlerini de örtüştürüyoruz. Rize genelinde afete maruz, taşkın riski altındaki binaların tespitlerini yapıyoruz. Bu tespitlerin bitmesine müteakip vatandaşlarımıza taşıma yardımı, kira yardımı vermek suretiyle sağlam konutları alacağız'

'YARALARI EN KISA SÜREDE SARACAĞIZ'

Bu selde hasar görmeyen ancak olası sellerde hasar gelme ihtimali olan taşkın riski altındaki binalarla ilgili çalışma yürüttüklerini kaydeden Bakan Kurum, 'İnşallah böyle kaza bela bir daha yaşanmaz. Şu an itibariyle tüm merkezlerimizde içme suyu verilmiş durumda. İçme suyu alamayan ilçemiz beldemiz yok. İller Bankası Genel Müdürlüğü bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyor. Selden zarar gören belediyelerimiz ve İl Özel İdaremize, İller Bankası'ndan toplamda 11 buçuk milyon lira yardım gönderdik. İçişleri Bakanlığımızda AFAD kapsamında yardımları yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile selden etkilenen alanları gezmek suretiyle vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağımızı ifade etmek isterim. Allah böyle kaza bela bir daha yaşatmasın' dedi.

RİZE'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR; KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR; KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR; KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR; KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR; KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR; KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR
RİZE'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR; KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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RİZE'DE SELİN İZLERİ SİLİNİYOR; KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR - Haberler
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