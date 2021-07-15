Son dakika haber... RİZE'DE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, EVLERİ SU BASTI, YOLLAR KAPANDI: 1 ÖLÜ, 3 KAYIP (7)

Bir son dakika haberine göre SOYLU: 7 SAATTE METREKAREYE 220 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜRize'nin 6 ilçesinde sel ve heyelan felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyle kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,...

SOYLU: 7 SAATTE METREKAREYE 220 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Rize'nin 6 ilçesinde sel ve heyelan felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyle kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yetkililerle görüştü. Arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Soylu, yaptığı açıklamada "Öncelikle hem Rizemize hem ülkemize geçmiş olsun diliyoruz." dedi. Bölge için Meteorolojiden yapılan uyarılara değinen Soylu, "7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı. Şu an da ulaşılamamış, mahsur kalmış vatandaşımız yok. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlısı kapalı durumda. Tüm kurumlardan gelen iş makinelerimiz çalışmalarına devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

1 ÖLÜ, 2 ENKAZ ALTINDA 1 KAYIP

Muradiye ilçesinde yıkılan binanın enkazından bir kadının cansız bedenine ulaşıldığını belirten Bakan Soylu, aynı enkazda 2 kişinin daha bulunduğunu ve olarak çıkarma imkanı bulunduğunu ifade etti. 1 kişi ile ilgili de kayıp ihbarı yapıldığını anlatan soylu şöyle devam etti:

"Muradiye Beldesinde, 3 vatandaşımızın enkaz altında olduğu değerlendiriliyor. 75 yaşında Hacere teyzemize ulaştık. Cenabı Allah rahmet eylesin. İki vatandaşımızı da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Onlara canlı bir şekilde ulaşabilme umudumuz var. Bir vatandaşımızın da Güneysu ilçe merkezinde kaybolduğu değerlendirmesi var ama bu konuda tam emin değiliz. Bunun için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Sahil güvenlik ekiplerimizde, helikopterlerimiz de arama kurtarma çalışmalarına katılacaklar. Toplamda 4 vatandaşımızdan birine ulaştık, diğer iki vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var onunla ilgili de arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor."

Bakan Soylu, sabah itibarı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başlayacağını kaydetti. İlk etapta 5 milyon liralık kaynak aktarılacağını da açıklayan Soylu, "Güneysu'da gece haliyle 20'ye yakın esnafın hasar aldığını gördük. İlk etapta hasar alan evler, esnaflar tüm bunlarla ilgili olarak ilk etapta 5 milyonluk kaynak aktaracağız. Heyelan bölgesine gündüz gözüyle tekrar bakacağız ve alabileceğimiz tedbirleri göreceğiz. Derelerin ıslah edilmesi, kanala alınması konusunda atılan adımlar daha büyük hasarlar oluşmasına bir engel teşkil etti. Elbette ki coğrafyanın bize bir takım sorumluluklar getirdiği apaçık ortada. Daha tedbirli şekilde bu coğrafyadaki yapılanmaları ortaya koymak bizim temel sorumluluğumuzdur. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-----------------Bakanların gelişi-İncelemelerde bulunması-Bakan Soylu'nun konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN RİZE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı