Son dakika: Rize'de öğrenci servisi kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler

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Son dakika: Rize'de öğrenci servisi kazası güvenlik kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Rize'de öğrenci servisi kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haberleri... Rize'de bu sabah 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin ise yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

RİZE (İHA) - Rize'de bu sabah 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin ise yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, merkeze bağlı Portakallık mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Portakallık mahallesi istikametinden merkez istikametine doğru giden İsmail Bıyık yönetimindeki 53 DR 986 plakalı öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 34 TN 6301 plakalı CNG yüklü tıra çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, şoförün annesi olduğu öğrenilen Fatma Bıyık kazada hayatını kaybederken, serviste bulunulan 13 öğrenci ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaza, Rize, 3. Sayfa, Haberler

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