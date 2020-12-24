Son dakika! Rize'de kentsel dönüşüm için hak sahipleriyle görüşmeler başladı
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Son dakika! Rize'de kentsel dönüşüm için hak sahipleriyle görüşmeler başladı

24.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:39
Son dakika! Rize'de kentsel dönüşüm için hak sahipleriyle görüşmeler başladı

Son dakika haber... Rize Belediyesi'nin koordinesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ eliyle Rize şehir merkezinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları için hak sahiplerinin randevu alarak gerçekleştirdiği görüşmeler başladı.

Rize Belediyesi'nin koordinesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ eliyle Rize şehir merkezinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları için hak sahiplerinin randevu alarak gerçekleştirdiği görüşmeler başladı.

Rize şehir merkezinde Çarşı ve Piriçelebi Mahallelerinin bir kısmını kapsayan ve riskli alan olarak ilan edilen, 23 dönümlük alan üzerinde inşa edilecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yapımı öncesi alanda bulunan hak sahiplerine Rize Belediyesi tarafından tebligatlar gönderildi. Projenin yapımıyla ilgili gelinen süreçte hak sahipleriyle Belediye, TOKİ ve TOKİ iştirak kurumu GEDAŞ A.Ş yetkilileri alanda bulunan hak sahipleriyle bir araya gelerek taşınma ve kira yardımı ile satış fiyatları gibi konularda görüşmelere başlandı.

Eski duraklar bölgesi olarak bilinen alanda oluşturulan Ofis'ten yürütülen süreçte, yapılacak görüşmelerin ardından Rize şehir merkezinin çehresini değiştirecek Kentsel Dönüşüm Projesi başlayacak. - RİZE

Son dakika! Rize'de kentsel dönüşüm için hak sahipleriyle görüşmeler başladı
Son dakika! Rize'de kentsel dönüşüm için hak sahipleriyle görüşmeler başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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