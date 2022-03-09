Son Dakika | Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen baskında 1 kişi yakalandı

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ardeşen Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama köpeği "Ölçer" ile Ardeşen ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, atölye olarak kullanılan bölümde 1 tabanca gövdesi, 19 mermi, 1 tetik tertibatı, 4 tabanca horozu, 1 namlu, 1 namlu ile kabza, yay, 14 av tüfeği fişeği ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

O.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.