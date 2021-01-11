Son dakika! Rize'de jandarma ekipleri kaybolan keçileri drone ile buldu
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Son dakika! Rize'de jandarma ekipleri kaybolan keçileri drone ile buldu

11.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:42
Son dakika! Rize'de jandarma ekipleri kaybolan keçileri drone ile buldu

Son dakika haberler: Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan 30 keçiden 23'ünü drone ile bularak sahibine teslim etti.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan 30 keçiden 23'ünü drone ile bularak sahibine teslim etti.

Çayeli ilçesine bağlı Buzlupınar köyü Biberoz mevkisinde hayvancılık yapan Mehmet Şeker, 180 keçiyi otlamaları için dağa çıkardı.

Şeker, sürüdeki 30 keçisinin gözden kaybolduğunu fark etti.

Arkadaşlarıyla kayıp keçileri bulmak için çalışma başlatan, aramalara rağmen hayvanları bulamayan Şeker, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Çayeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede detaylı arama için drone kullandı.

Ekiplerce olaydan 3 gün sonra 30 keçiden 23'ü bulunabildi, diğer 7 keçinin ayılar tarafından telef edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, buldukları 23 keçiyi sahibine teslim etti.

Çoban Şeker, keçilerini bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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