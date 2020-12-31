Son Dakika | Rize'de jandarma ekipleri 218 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi
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Son Dakika | Rize'de jandarma ekipleri 218 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi

31.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:12
Son Dakika | Rize'de jandarma ekipleri 218 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 218 öğrenciye Eğitim Bilişim Ağı (EBA) programıyla trafik eğitimi verdi.

Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 218 öğrenciye Eğitim Bilişim Ağı (EBA) programıyla trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarmanın sorumluluk alanındaki ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere yeni tip koronavirüs nedeniyle uzaktan trafik eğitimi verildi.

Öğrencilere "Trafik Kuralları Aklımda ve Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganı ile trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerden 128 öğrenci yararlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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