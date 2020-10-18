Son Dakika | Rize'de elektrik kontağından çıkan yangında 12 kovan arı yandı
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Son Dakika | Rize'de elektrik kontağından çıkan yangında 12 kovan arı yandı

18.10.2020 22:33 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:36
Son Dakika | Rize'de elektrik kontağından çıkan yangında 12 kovan arı yandı

Son dakika haberleri: Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, 12 kovan arı da yandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, 12 kovan arı da yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Buzlupınar köyünde yaşayan Ali Korkmaz'ın (59) evinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. O sırada evinin bahçesinde çalışan Korkmaz, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, 12 kovan arı da yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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