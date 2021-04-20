Son Dakika | Rize'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Son Dakika | Rize'de çıkan orman yangını söndürüldü

Son Dakika | Rize'de çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü.

Işıklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kısa sürede yayılan yangına, Rize Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İl Özel İdaresi ve Kaçkar itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 10 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 15 hektarlık alanda hasar meydana geldi.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Belediye Başkanı Avni Kahya ile bölgede incelemelerde bulundu.

Bak, bölgede çalışmalara katılan personelle görüşerek gece boyunca verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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