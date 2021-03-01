Son dakika: Rize'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Rize'nin Ardeşen ilçesi Yavuz köyüne bağlı bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine yeni karar aldığı belirtildi.

İlçeye bağlı Orta Mahallesi'nde bugün saat 16.00 itibarıyla karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan alınan tedbirlere uyulması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal