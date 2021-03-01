Son dakika: Rize'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
01.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:58
Son dakika haberi: Rize'nin Ardeşen ilçesi Yavuz köyüne bağlı bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Rize'nin Ardeşen ilçesi Yavuz köyüne bağlı bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine yeni karar aldığı belirtildi.
İlçeye bağlı Orta Mahallesi'nde bugün saat 16.00 itibarıyla karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan alınan tedbirlere uyulması istendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal