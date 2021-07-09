Son Dakika | Rize'de bahçeyi talan eden domuzlar güvenlik kamerasına yakalandı
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Son Dakika | Rize'de bahçeyi talan eden domuzlar güvenlik kamerasına yakalandı

Son Dakika | Rize'de bahçeyi talan eden domuzlar güvenlik kamerasına yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Rize'nin Hemşin ilçesinde bahçeyi talan eden domuzlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'nin Hemşin ilçesinde bahçeyi talan eden domuzlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Bahar Mahallesi'nde önceki gece saat 02.00 sularında Ergün Güven'e ait tarlaya girmeye çalışan yaban domuzlarına önce çakal saldırdı. Bir süre çakal ile kovalamaca yaşayan domuzlar daha sonra çakalın kaçmasıyla mısır tarlasına girdi. Tarlada mısır ve kabaklarla karınlarını doyuran domuzlar kaçarak uzaklaştı. O anlar ise eve ait olan güvenlik kamerasına yansıdı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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