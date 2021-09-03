Son dakika! Rıza Bey Apartmanı davası tutuklu sanığı: Mimarı olmama rağmen projeyi ben çizmedim (2)
Son dakika gündem haberi... DAVA ERTELENDİİzmir'de yıkıma neden olan depremde, 36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı ile ilgili, 4'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada, duruşma salonunda davayı takip eden Hüseyin Yücel rahatsızlandı.
DAVA ERTELENDİ
İzmir'de yıkıma neden olan depremde, 36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı ile ilgili, 4'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada, duruşma salonunda davayı takip eden Hüseyin Yücel rahatsızlandı. Apartmanın enkazında 2 çocuğu ve 2 yeğenini kaybeden Yücel'e, sağlık ekipleri müdahale etti.Mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı 10 Eylül'e erteledi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can