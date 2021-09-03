Son dakika! Rıza Bey Apartmanı davası tutuklu sanığı: Mimarı olmama rağmen projeyi ben çizmedim (2)

Son dakika gündem haberi... DAVA ERTELENDİİzmir'de yıkıma neden olan depremde, 36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı ile ilgili, 4'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada, duruşma salonunda davayı takip eden Hüseyin Yücel rahatsızlandı.