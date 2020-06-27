Son dakika... Riva'da tekne kayalıklara çarptı: Mahsur kalanlar kurtarıldı (1) Son dakika haberine göre BEYKOZ Riva'da teknenin çarptığı kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

İstanbul DHA - BEYKOZ Riva'da teknenin çarptığı kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Riva açıklarında gece saatlerinde iki kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarptı. Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi geceyi ateş yakarak geçirdi. Mahsur kalanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşarak yardım istedi. Çok sayıda kurtarma ekibinin çalışması sonucu kayalıklardaki kadın da kurtarıldı.

Kaynak: DHA