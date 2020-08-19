Son dakika! Rip akıntıları boğulma tehlikelerini arttırıyor
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Son dakika! Rip akıntıları boğulma tehlikelerini arttırıyor

Bir son dakika haberine göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Ekibi Amiri Şaban Küçükosman, vatandaşları cankurtaran olmayan yerlerde denize girmemeleri konusunda uyardı.

Son dakika! Rip akıntıları boğulma tehlikelerini arttırıyor
19.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:00

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Ekibi Amiri Şaban Küçükosman, vatandaşları cankurtaran olmayan yerlerde denize girmemeleri konusunda uyardı.

Küçükosman, gazetecilere yaptığı açıklamada rip akıntısının boğulma tehlikesini arttırdığını söyledi.

Sahiller ve plajlarda alınan tüm önlemlere rağmen sıkça görülen boğulma olaylarının nedenlerinin başında rip akıntısının geldiğini dile getiren Şaban Küçükosman, "Denizlerde 70 kilometre hızla hareket eden bu sinsi ve çok güçlü akıntı, çok iyi yüzme bilenleri bile denizin derinliklerine çekiyor. 2,5 aylık sezonda 486 kişiyi boğulmaktan cankurtaran ekipleri kurtardı ve bir kişi boğularak can verdi. Sahillerde cankurtaran ekipleri megofonla vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılar dikkate alınmalı." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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