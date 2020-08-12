Son dakika... Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti Gelen son dakika haberlerine göre Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti Adana'da bir kişi rezidansın 13. katından düşüp hayatını kaybederken 1. kat balkonundaki iki kadının kahve içerek birbirine olayı anlatması dikkat çekti.

Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içti

ADANA - Adana'da bir kişi rezidansın 13. katından düşüp hayatını kaybederken 1. kat balkonundaki iki kadının kahve içerek birbirine olayı anlatması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde rezidans bahçesinden ses geldi. Komşular baktıklarında 19 katlı rezidansın 13. katında oturan 70 yaşındaki Harun Kütük'ü yaralı halde görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kütük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Kütük'ün aşağı nasıl düştüğünü araştırmaya başladı. Polis, intihar ya da düşme ihtimalleri üzerine duruyor. Polis ekipleri, ceset başında inceleme yaparken 1. katta oturan Kütük'ün komşularının kahve içerek olayı bir birine anlatmaları dikkat çekti.

Kütük'ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA