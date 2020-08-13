Son dakika! Reyhanlı'da 21 adet kaçak telefon ele geçirildi Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri tarafından 21 adet kaçak telefon ele geçirildiAlınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi Büyüksu Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan bir şahsın, kimlik kontrolünde A.A.'nın yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri tarafından 21 adet kaçak telefon ele geçirildi Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi Büyüksu Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan bir şahsın, kimlik kontrolünde A.A.'nın yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Şahsın elindeki poşette 21 adet farklı markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiği belirtildi. Zanlının gözaltına alınarak hakkında tahkikat başlatıldığı kaydedildi. - HATAY Kaynak: İHA