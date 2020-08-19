Son dakika... Reuters ve Bloomberg: "Türkiye, Karadeniz'de enerji kaynağı buldu" Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Türk milletine müjde vereceğini açıklamasının ardından Bloomberg ve haber ajansı Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Türk milletine müjde vereceğini açıklamasının ardından Bloomberg ve haber ajansı Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı açıklamada, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları merak uyandırırken, saatler sonra Bloomberg ve Londra merkezli Reuters haber ajansı Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu yazdı.

Reuters'a konuşan bir yetkilinin, biri ciddi büyüklükte olmak üzere Karadeniz'de iki bölgede enerji kaynağı bulunduğunu ifade ettiği aktarıldı. Bloomberg ise isimleri açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Karadeniz'de bir enerji kaynağı bulduğunu, bulunan kaynağın da yüksek ihtimalle doğalgaz olduğunu belirtti. Söz konusu iki yetkilinin bulunan enerji kaynağının büyüklüğü, derinliği ve çıkarma zorluğuna yönelik ise bilgi paylaşmadığı ifade edildi. - LONDRA

Kaynak: İHA