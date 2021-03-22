Son dakika: Restoranda yemek yiyen şahsın telefonunu çalan hırsız yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şişli'de bir restoranda yemek yiyen şahıs telefonu çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şişli'de bir restoranda yemek yiyen şahıs telefonu çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, başka yerde hırsızlık yaparken ki görüntüsü kameraya yansıdı.

Şişli'de 16 Mart Salı günü bir restoranda yemek yiyen Z.K isimli şahısın cep telefonu çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yabancı uyruklu S.K., isimli şahıs görevlilerimiz tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında mağdur şahıs Z.K.,'ye ait cep telefonu ve çalıntı olduğu değerlendirilen 4 adet cep telefonu daha ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda şahsın üzerinde bulunan cep telefonlarının farklı tarihlerde Şişli ve Beyoğlu ilçelerinden çalındığı tespit edilmiş olup, cep telefonları sahiplerine ulaşıldı.

Emniyette işlemleri biten şahıs, 17 Mart günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın başka yerde hırsızlık yaparken ki görüntüsü kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı