Son dakika... Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı, Soner Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika gelişmesine göre MERSİN'de restoran işletmecisi Can Sürvar (32), evinin önünde Y.E. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'de restoran işletmecisi Can Sürvar (32), evinin önünde Y.E. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Restoran işletmecisi Can Sürvar, evinin önünü geldiği sırada, bıçaklanarak ağır yaralandı. Sürvar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Y.E. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Cinayeti neden işlediği henüz belirnemeyen Y.E.'nin sorgusu sürüyor.


Son dakika... Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika... Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

Hamidiye, Akdeniz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title