Resmen Aday Olan Muharrem İnce CHP Rozetini Çıkarıp Türk Bayrağı Rozeti Taktı

CHP'nin kapalı grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismi için nihai karar verildi. Oy kullanan 110 milletvekilinin tamamı Muharrem İnce ismine oy verdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu "Muharrem İnce gel bakalım buraya" diyerek İnce'nin adaylığını ilan etti. Adaylığı açıklanınca kürsüye çıkan Muharrem İnce, "Tarafsız olacağım" deyip CHP rozetini çıkardı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'ye Türk bayrağı rozeti taktı.

"TARAFSIZ OLACAĞIM" DEYİP ROZETİNİ ÇIKARDI

Muharrem İnce, "Herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım. Rozetimi size emanet ediyorum." deyip çıkardığı rozeti Kılıçdaroğlu'na emanet etti.

Mikrofonu eline alıp partililere seslenen İnce şunları söyledi:

"HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"

"Parti üyesinden, genel başkanından cumhurbaşkanı adayı olmaz dediniz. Buna hep katıldım. Milletin isteği, Allah'ın izni ile 25 Haziran'da cumhurbaşkanı olacağım. Sadece bu salonun değil, 80 milyonun, MHP'lilerin, CHP'lilerin, alevilerin, sünnülerin, HDP'lilerin, Kürtlerin, SP'lilerin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Size rozetimi emanet ediyorum, ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım.

"ASKERE GİTSEYDİK BEN ÇAVUŞ OLURDUM O ONBAŞI"

24 Haziran'da fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Tek olan hepimizindir. Bayrak tek, vatan tek, 80 milyonundur. Atatürk kurucumuz, kurtarıcımız tek, 80 milyonundur. Cumhurbaşkanı o da tek, AK Parti'nin cumhurbaşkanı olmaz, cumhurbaşkanı partisiz olur, tarafsız olur. 'Senin tecrüben yeter mi' diyor devleti yönetmeye. Ben milletvekilliğinde Erdoğan'dan 5 ay kıdemliyim. Askere gitseydik örneğin ben çavuş olurdum, o onbaşı. Ne tecrübesi soruyorsun. 7 vekil var orada, 2003'ten beri aralıksız milletvekili. Grup Başkanvekilliği yapmışım, 16 yıllık vekillik yapmışım. 1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullanmış şerefli bir vekilim. Erdoğan milletvekili olduğu gün parmak izini kullanamadı. Arınç yardımcı oldu. Aşağılamak için demiyorum. Bir günlük vekilden başbakan yapmışsınız. 16 yıllık vekilden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız öyle mi? İnce diploman var mı diyorsanız, 8 dönem transkriptli var. İstediğiniz zaman görün.

"MEYDANLARDA KAVGA EDECEKSENİZ DANİSKASINI YAPARIM"

Meydanlarda ekonomi, eğitim konuşacağız diye düşünüyorum. Kavga edeceğim, sana iftira atacağız diyorlarsa, daniskasını yaparım, daniskasını. Tercihim birincisi. Siz bunu değil, diğerini yaparsanız, onu da yaparım.

"TERÖR NEREDEN GELİRSE GELSİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

CHP'ye genel başkan olamadın diyorlar, cumhurbaşkanı mı olacaksın diyorlar. Erdoğan, Beyoğlu'na başkan olamadı, ama cumhurbaşkanı oldu. Milletvekili olamayan cumhurbaşkanı oluyor da ben niye cumhurbaşkanı olamıyor muşum? Derdimiz, 50+1 seçilmek. Bir derdimiz daha var, o da yönetmek. Yüzde yüzü tarafsız yönetmek görevimiz. Terör nereden gelirse gelsin. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ.. En kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi soyanlara, yetimin hakkını yiyenlere Allah'ın huzurunda söz veriyorum sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"KÜRT ARİF'TEN ETKİLENEN İNCE, 54 YIL SONRA AYNI HEYECANI DUYUYOR"

15 yaşındaydım, Diyarbakırlı Ahmet Arif'i tanıdığımda. Hayata sol pencereden bakmamı sağladı. O Diyarbakırlı Kürt Arif'ten etkilenen İnce, 54 yaşında aynı heyecanı duyuyor ve yaşıyorum. Bir umudum sizde, sokakta, bakkalda. Bunu başaracağız. Türkiye'nin CHP'ye hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı. Bugün benim doğum günüm, sevaplarıyla, günahlarıyla 54 yılı geride bıraktım. Kendisini vatana, millete, bayrağa adayan çocuklarımızın ve milletimiz için çalışacağım.

"KENDİSİNİ ELEŞTİRMİŞ BİRİSİNİ ADAY GÖSTERMEK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR"

Kendisini eleştirmiş, karşısında aday olmuş birisini cumhurbaşkanı göstermek her babayiğidin hakkı değildir. Arayıp Genel Başkan'a ismimi verenlere de teşekkür ediyorum. Ayağa kalkmak, ışığı yakmak bizim işimizdir. Geleceğimizi geri alacağız, geleceğimizi geri alacağız, geleceğimizi geri alacağız. Bizim derdimiz kavga değil, sorun çözmek.

"EVLATLARIM SORULARINIZI ÇALDIRMAYACAĞIM"

AKP- FETÖ ortaklığı Türkiye'yi rotasından çıkarmıştır. Yargı emir komuta altındadır, ekonomi dış müdahalelere açıktır, Genelkurmay Başkanı hükümetin özel işleriyle meşguldür. Gençlerimiz, akıllı insanlarımız ülkeyi terk ediyor. Memleket yalan rüzgarıyla yönetiliyor. Dışı sıvasız evlerden ağıtlar yükseliyor, pasaportlarımızın Kapıkule'den ötede değeri yok. Evlatlarım, çocuklarım, öğrencilerim sizlere sesleniyorum; Bir insanı hayatında 3 kişi kıskanmaz. Anası, babası ve öğretmeni. Benim önemli yerlere gelen birçok öğrencim var, hepsinde payım var, gurur duyuyorum. Ben onlara mekanik, fizik anlatırken. Onların sınav kağıtlarını isimlerini görmeden okur, not verirdim. Adil olarak not vermek için ismini görmemek gerekir. Bunlar 14 sene soruları çaldırdılar. Evlatlarım size sesleniyorum, sizin sorularınızı çaldırmayacağım. Buradan uyarıyorum, sınavda soru çalan, sandıkta oyu çalar.

"ÇANKAYA'YA ÇIKACAĞIM"

Uyarıyorum, 50 bin avukat cübbelerinizi arabalarınızda tutun. Sizi her an YSK'nın önüne çağırabilirim. Hazineden parayı çaldırmayacağız. 24 Haziran'da cumhurbaşkanıyım, ben nereye giderim. Saraya mı, Çankaya'ya mı? Sarayı bilim yuvası yapacağım, ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim.

"ADİL OLACAĞIZ"

Evlatlarım, gençler size bir sözüm daha olsun, kamuda yükselme, müdür olmak, müsteşar olmak, öyle bir kritere bağlayacağız ki, 100 yıl kimse değiştiremeyecek. Adil olacağız, kimsenin başörtüsü, mezhebi, mini eteği, Kürtlüğü ile ilgilenmeyeceğiz. Veterinerden tubitak başkanı yapmayacağız. Parti il başkanından hakim yapmayacağız.

"İKTİDAR İSTİYORUZ İKTİDAR"

Yüksek yargıçların dünya görüşleri, gazetelerde çarşaf çarşaf. Siz mi adalet dağıtacaksınız. Adalet yoksa o vatanda düzen bekleme. Hukuku yeniden yapılandıracağız. 1929'dan 1938'e kadar Atatürk 330 gününü Yalova'da geçirmiştir. Yarın Yalova 14.00'da ilk mitingimizi yapıp Yalovalılarla helalleşeceğim.

Uygun olan arkadaşları 13.30'da 1. Meclis'in önüne bekliyorum. Sevgili parti sözcümüz Tezcan seçim startını verecek. İktidar istiyoruz, iktidar. Salonu hep birlikte çınlatın, iktidar diye."