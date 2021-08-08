Son Dakika | Resim sergisiyle orman yangınları ve deniz kirliliğine dikkat çekti

Son dakika haber: Resim sergisiyle orman yangınları ve deniz kirliliğine dikkat çekti Doktor Öğretim üyesi Serpil Akdağlı'nın bir alış veriş merkezinde sergilediği eserler ilgiyle izlenirken, doğal afetlerin olumsuz sonuçları bir kez daha gözler önüne serildi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar...

Resim sergisiyle orman yangınları ve deniz kirliliğine dikkat çekti

Doktor Öğretim üyesi Serpil Akdağlı'nın bir alış veriş merkezinde sergilediği eserler ilgiyle izlenirken, doğal afetlerin olumsuz sonuçları bir kez daha gözler önüne serildi

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Doktor Öğretim üyesi Serpil Akdağlı'nın orman yangınlarına ve deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla yaptığı yağlı boya tablolar, halk ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Akdağlı'nın bir alış veriş merkezinde sergilediği eserler ilgiyle izlenirken, doğal afetlerin olumsuz sonuçları bir kez daha gözler önüne serildi.

Dr. Serpil Akdağlı, yaptığı açıklamada, "Sanat görülür olanı yeniden üretmez ama görünür yapar. Akademisyen bir sanatçı olarak açtığım bu sergide dünyada ve ülkemizde yaşanan doğal afetlerin olumsuz sonuçlarını bir kez daha görünür yapmayı amaçladım. Doğanın insan faaliyetleri yüzünden gün geçtikçe daha fazla zarar görmesi, ekosistemin dengesini bozarak tüm canlıların yaşamını tehdit etmekte ve küresel ısınmaya yol açmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda yaşanan sel felaketleri, deniz kirlilikleri ve yangınlar telafisi olmayan kayıplara neden olmaktadır. 'Oluşum' adı verdiğim resim sergisi yaşanan tüm bu kayıplara gösterilen bir tepki niteliğindedir. Herhangi bir varlığın zamanla belli bir biçime ve yapı özelliğine kavuşamadan ve meydana gelme sürecini tamamlayamadan bozulması ya da yok olması ekolojik dengeyi bozmaktadır. Ekolojik dengenin korunması, dünya üzerindeki tüm yaşamlar için büyük önem taşımaktadır. Sergideki eserler çok fark etmediğimiz ama ekolojik denge için çok gerekli olan bazı canlı türlerin bozulmuş ya yok olmaya yüz tutmuş hallerini göstermektedir. Bu sergide, canlıların yaşamı için gerekli olan tüm oluşumlara sahip çıkılması gerektiği hatırlatılarak, ekolojik dengenin korunması adına bir farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Bu benim 5. kişisel sergim" diye konuştu.

Akdağlı, resim sergisinin 14 Ağustos gününe kadar gezilebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe