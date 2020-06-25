Son Dakika | Rektör Karabulut, SERKA Genel Sekreteri Güven'i misafir etti Son dakika haberleri... Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Oktay Güven'i misafir etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Oktay Güven'i misafir etti.

Nezaket ziyaretinde Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Genel Sekreter Oktay Güven, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Prof. Dr. Karabulut, SERKA'nın üniversitenin, Ağrı'nın, bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirtti. SERKA'nın destek verdiği Hemşirelik Simülasyon Laboratuvarı ve SODES'in katkı sunduğu Engelsiz Yaşam Merkezi'nin kısa zamanda hayata geçirileceğini ifade eden Prof. Dr. Karabulut, "V. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu" tam bildiri metin kitabının basımını üstlenen SERKA'ya teşekkür ettiğini söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA