Son dakika! Rektör Beydemir'den bir porselen fabrikası yönetimine ziyaret

Son dakika gelişmesine göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik'in sanayi kuruluşlarından olan bir porselen fabrikasını ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik'in sanayi kuruluşlarından olan bir porselen fabrikasını ziyaret etti.

Rektör Beydemir'i fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Pamukçu karşılarken, fabrikanın üretim bölümüm ikili beraber gezdi. Gerçekleşen ziyarette üniversite ile fabrikası arasında müşterek yapılabilecek bir dizi çalışma ele alındı. Pamukçu, Rektör Beydemir'e günün anlam ve önemine binaen porselenden bir takım hediyeler takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı