Son dakika! Rektör Beydemir'den bir porselen fabrikası yönetimine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Rektör Beydemir'den bir porselen fabrikası yönetimine ziyaret

09.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:09
Son dakika! Rektör Beydemir'den bir porselen fabrikası yönetimine ziyaret

Son dakika gelişmesine göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik'in sanayi kuruluşlarından olan bir porselen fabrikasını ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik'in sanayi kuruluşlarından olan bir porselen fabrikasını ziyaret etti.

Rektör Beydemir'i fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Pamukçu karşılarken, fabrikanın üretim bölümüm ikili beraber gezdi. Gerçekleşen ziyarette üniversite ile fabrikası arasında müşterek yapılabilecek bir dizi çalışma ele alındı. Pamukçu, Rektör Beydemir'e günün anlam ve önemine binaen porselenden bir takım hediyeler takdim etti. - BİLECİK

Son dakika! Rektör Beydemir'den bir porselen fabrikası yönetimine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Halis Özkahya Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Rektör Beydemir'den bir porselen fabrikası yönetimine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 11:09:32. #1.14#
title