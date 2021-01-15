Son dakika: Rekabet Kurulu kararları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Rekabet Kurulu kararları

15.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:49
Son dakika: Rekabet Kurulu kararları

Edinilen son dakika haberine göre Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Innovera Bilişim Teknolojileri AŞ'nin, Taxim Capital Partners I LP ile Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın ortak kontrolündeki FTA Bilişim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Viking Holdings LTD'nin ortak kontrolünün, Canada Pension Plan Investment Board ve TPG Capital ile Viking Holdings LTD'nin mevcut çoğunluk hissedarı Viking Capital Limited tarafından devralınması işlemi Kurul tarafından onaylandı.

Flender Beteiligungen GmbH & Co. KG'nin tek kontrolünün Zephyr German BidCo GmbH aracılığıyla The Carlyle Group Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Miller Insurance Services LLP'nin ortak kontrolünün Cinven Strategic Financial Funds ve Raffles Private Holdings Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Honshu Chemical Industry Co. Ltd.'nin ortak kontrolünün Mitsui & Co. Ltd. ve Mitsui Chemicals Inc. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Bakkal Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Bursa Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Rekabet Kurulu kararları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 12:52:28. #1.14#
title