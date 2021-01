Son dakika: Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Innovera Bilişim Teknolojileri AŞ'nin, Taxim Capital Partners I LP ile Rahmi Faruk Eczacıbaşı'nın ortak kontrolündeki FTA Bilişim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Viking Holdings LTD'nin ortak kontrolünün, Canada Pension Plan Investment Board ve TPG Capital ile Viking Holdings LTD'nin mevcut çoğunluk hissedarı Viking Capital Limited tarafından devralınması işlemi Kurul tarafından onaylandı.

Flender Beteiligungen GmbH & Co. KG'nin tek kontrolünün Zephyr German BidCo GmbH aracılığıyla The Carlyle Group Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Miller Insurance Services LLP'nin ortak kontrolünün Cinven Strategic Financial Funds ve Raffles Private Holdings Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Honshu Chemical Industry Co. Ltd.'nin ortak kontrolünün Mitsui & Co. Ltd. ve Mitsui Chemicals Inc. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya