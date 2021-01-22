Son dakika: Rekabet Kurulu, Biletix'e idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Rekabet Kurulu, Biletix'e idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi

22.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:28
Son dakika: Rekabet Kurulu, Biletix'e idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi

Son dakika haberler... Rekabet Kurulu, Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ'ye "bilet fiyatlarına ekstra masraf eklemek yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı" iddiasıyla yürütülen soruşturmada, idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ'ye "bilet fiyatlarına ekstra masraf eklemek yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı" iddiasıyla yürütülen soruşturmada, idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ'nin, sattığı biletlerin fiyatlarına "fahiş tutarlarda hizmet bedeli, işlem bedeli, kargo bedeli" gibi isimler altında ekstra masraflar ekleyerek hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasına ve organizatörlerle yaptığı münhasır sözleşmelere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, şirketin bilet fiyatlarına çeşitli isimler altında ekstra masraf eklemek yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal etmediğine ve dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Şirketin, organizatörler ile akdettiği sözleşmelerin "Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği" kapsamında grup muafiyetinden yararlanmadığı, ilgili sözleşmelere kanun kapsamındaki şartları karşılamaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınamayacağı değerlendirildi. Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret AŞ'nin kısa kararın tebliğinden itibaren münhasırlık içeren ya da fiili münhasırlığa yol açacak hükümler içeren sözleşmeler akdetmemesine karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Şener Prens William
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Rekabet Kurulu, Biletix'e idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 13:42:16. #1.14#
title