Son dakika! Rehin alma ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
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Son dakika! Rehin alma ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Rehin alma ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama

Son dakika haberine göre Kastamonu'da 'rehin alma' ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü ve 6-10 Nisan Polis Haftası nedeniyle pastane çalışanları tarafından pasta ile karşılandı.

Kastamonu'da 'rehin alma' ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü ve 6-10 Nisan Polis Haftası nedeniyle pastane çalışanları tarafından pasta ile karşılandı. Polis ekipleri, karşılaştıkları sürpriz karşısında mutluluklarını gizleyemedi.

Kastamonu'da Candaroğulları Mahallesi Serkan Meşe Sokak üzerinde pastane işleten Selma Balcıoğlu, özellikle korona virüs döneminde gecesini gündüzüne katarak kar kış demeden özverili bir şekilde pandemi ile mücadele ortaya koyan polis teşkilatının gününü kutlamak için sürpriz yaptı. İş yerinde 'rehin alma' ihbarında bulunan Selma Balcıoğlu, ihbarı değerlendirerek iş yerine gelen polis ekiplerinin karşısına pasta ile çıktı. Büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşayan polis ekipleri, pastanın üzerinde yanan mumları üfleyerek işletme çalışanlarına teşekkür etti. Sürpriz karşısında mutlu olan ve şaşkına dönen polis memurları, Selma Balcıoğlu ve çalışanlarına teşekkür ederek, emniyet telsizinden, "Serkan Meşe Sokak üzerindeki pastane işletmemiz, Polis Haftası dolayısıyla bizlere bir sürpriz yapmış. Burada herhangi bir olumsuzluk yok" diye anons yaptı.

Pastane işletmecisi Selma Balcıoğlu, "10 Nisan Polis Haftası olduğu için bugün polislerimize bizlerde bir sürpriz yapmak istedik. Aslında bunu hafta sonu yapacaktık fakat pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı olduğu için bugüne erteledik. Dedik ki arayalım ve kendimizi ihbar edelim. Polislerimizi, iş yerimizde rehin alma olayı var diye çağırdık. Önce iki tane ekip geldi, daha sonra bir ekip daha geldi. Polisler iş yerine girdiklerinde bizlerde elimizde pastalarla karşılarına çıktık ve onlara güzel bir sürpriz yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Polis teşkilatının pandemide kendileri için mücadele ettiğini söyleyen Balcıoğlu, "Polislerimiz, emniyet güçlerimiz, karda kışta bizler için mücadele ediyorlar. Onlara bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde bizler için mücadele eden, kar kış demeden sürekli bizler için, sağlığımız için çabalayan polis teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz. Polis Haftaları kutlu olsun" diye konuştu.

Polis ekipleri için güzel bir sürpriz olduğunu düşündüğünü anlatan Selma Balcıoğlu, "İhbara gelen polisler, iş yerine girdiklerinde bir hayli şaşırdılar. Onlar içinde çok güzel bir sürpriz oldu. İhbara geldik dediler ama elimizde pastayı görünce tabiiki onlar da sevindiler, mutlu oldular" şeklinde konuştu.

Kendileri için hazırlanan pastayı üfleyen polis ekipleri de, "Bu nazik davranışınızdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık, zahmet vermişsiniz. Çok mutlu olduk, duygulandırdınız bizleri. Hayırlı işleriniz olsun" dedi. - KASTAMONU

Son dakika! Rehin alma ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Son dakika! Rehin alma ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Son dakika! Rehin alma ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Son dakika! Rehin alma ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Son dakika! Rehin alma ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Son dakika! Rehin alma ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Son dakika! Rehin alma ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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