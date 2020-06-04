Son dakika! Refüje çıkan TIR'ın şoförü yaralandı
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Son dakika! Refüje çıkan TIR'ın şoförü yaralandı

Gelen son dakika haberine göre MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde refüje çıkan TIR'ın şoförü İbrahim Elalmış (45), yaralandı.

Son dakika! Refüje çıkan TIR'ın şoförü yaralandı
04.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:17

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde refüje çıkan TIR'ın şoförü İbrahim Elalmış (45), yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Otogar'dan Turgutlu yönüne giden İbrahim Elalmış yönetimindeki 06 BGT 190 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çıktı. Refüjde yaklaşık 200 metre kadar ilerleyen TIR'ın şoförü Elalmış, bacağından yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elalmış, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Elalmış'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kazanın ardından polis, yol güzergahında güvenlik önlemi aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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