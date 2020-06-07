Son dakika... Refüje çarpan otomobil devrildi Son dakika haberlerine göre Refüje çarpan otomobil devrildi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde refüje çarpan otomobil devrildi.

Refüje çarpan otomobil devrildi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde refüje çarpan otomobil devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Yakup Güllü idaresindeki 34 PF 4805 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobilin refüje çarpma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA